Kuressaarde rajatakse uus ärihoone

Saare Selveri vastas asuvale Tallinna 78 ja 80 kinnistule on plaanis rajada äri- ja tootmishoone.



Hoone soovitakse jagada eraldi boksideks erinevatele äri-, teenindus- ja väiketoot­mis­ettevõtetele, nagu näiteks õmblustuba või kingsepa töökoda. Maja juures oleks parkimisvõimalus ja ümbersõidutee ladude juurde pääsemiseks.

Firma RST esindaja Rein Tallermo ütles, et bokside suurus oleks 200 ruutmeetrit. “Seal võiksid olla erinevad müügiesindused, kus ees on näidised ja laos tooted,” lausus ta, lisades, et praegu Kuressaares sellised võimalused puuduvad.

“Boksides saab müüa üht, teist ja kolmandat, aga mitte toidukaupu ja Selverile konkurenti ei tule. Tegeleme praegu klientidega ja saame siis alustada, kui meil on maja soovijaid täis. Aga kõik on alles alg­faasis, kuigi üks klient on meil juba olemas,” rääkis Tallermo.