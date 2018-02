Töö, mida Saaremaal päris iga päev ei pakuta

Vendade Sõnajalgade tuulegeneraatorite tootmisfirma Eleon otsib oma Salmel asuvasse arenduskeskusse tuulikute tark­vara arendajat ehk teisi­sõnu programmeerijat, kes võiks tööd alustada kas­või kohe.





Tarkvaraarenduskeskuse juhi Hindrik Kilteri sõnul on neil tööaeg paindlik ja oleneb konkreetsest töö­etapist. Ka kodukontoris töötamise variant on seejuures täiesti olemas. Kuna palju on aga meeskonnatööd, toimub täpsem aja planeerimine kindlasti uue töötajaga kokkuleppel.

Tuulikute arenduskeskuses töö saamise eelduseks on kahtlemata tehnikaalane kõrgharidus ja olulisematest oskustest programmeerimine C/C++ ja C# keeles.

Väga hästi sobiksid sellesse ametisse näiteks mehhatroonika eriala omandajad. Päris kooli kõrvalt töötamine võib Kilteri sõnul keeruliseks osutuda, küll aga sobiksid neile näiteks tudengid, kes on juba kooli lõpetamisfaasis.

Kogemus annab suure eelise



Eelnev töökogemus ei ole seejuures ilmtingimata nõutud. Kuna tegu on aga keeruliste automaatikasüsteemide programmeerimisega, siis annab kogemus tööstusautomaatika valdkonnas suure eelise. “Kogu vajalik tehnoloogiaalane spetsiifiline koolitus toimub muidugi töö käigus,” kinnitas Hindrik Kilter.

Programmeerija peamine töö on Eleoni tuulikute ja tuuleparkide tarkvara edasiarendamine. See sisaldab nii PC-põhiste lahenduste kui ka erinevate kontrollerite programmide arendust. “Lisaks programmi kirjutamisele peab ta tundma süsteemide ülesehitust ja riistvaralisi omadusi, kuna tegemist on väga vastutusrikaste süsteemidega, millest sõltub tuuliku toimimine ja eluiga,” selgitas Kilter.

Sellekohased teadmised omandatakse järk-järgult töö käigus. Töö on oma iseloomult vaheldusrikas, kuna kontoris istumise kõrval tuleb palju viibida ka tuulikus kohapeal, et viia läbi erinevaid katsetusi või seadistamistöid.

Praegu on Eleoni arenduskeskuses Salmel kaks põhikohaga töötajat. Eleon on leidnud aga rahvusvahelisel turul oma koha ja areneb Hindrik Kilteri sõnul väga kiiresti.

Võivad veelgi laieneda



“Kuna tarkavaraarenduse osakond peab kindlasti sellega sammu pidama, siis tuleb ka seal jätkuva laienemisega arvestada,” märkis ta, viidates, et tõenäoliselt võivad nad oma töötajaskonda peagi veel suuren­dada.

“Tore, kui leiaksime kohaliku inimese, kuid sobivad kõik, kellel plaanis Saaremaale elama asuda,” sõnas Kilter. “Nii toetame siinse piirkonna arengut.”

Palga suurusest lähemalt rääkimata kinnitas arenduskeskuse juht, et nad pakuvad igati konkurentsivõimelist palka, mille täpne summa on kokkuleppe küsimus ja sõltub konkreetsest kandidaadist.