Pildirännak läbi viimase saja aasta

Täna pärastlõunal avab Saaremaa muuseum lossi keldrisaalis fotonäituse “100 aastat Saaremaal”, mis annab ülevaate meie maakonnast alates iseseisva Eesti Vabariigi sünnist kuni tänapäevani välja.





Näituse koostas ja fotod valis Maret Soorsk, tekstid pani kokku Olavi Pesti ja väljapaneku kujundas Taniel Vares. Sajal fotol jäädvustatud sajand püüab anda pildi Saaremaal toimunust, siinsest elu-olust kogu selle mitmekesisuses. Hoonetele on eelistatud inimesi, poliitilistele sündmustele igapäevaelu. Enamik fotosid on muuseumi kogudest, kuid kuna näituse koostajal olid väga kindlad kontseptuaalsed soovid, tuli mõned pildid tellida ka Eesti foto- ja filmiarhiivist.

Piltidele tekstid koostanud Olavi Pesti ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et seekord ei ole allkirjad tavapäraselt lühikesed, vaid iga foto juurde käib oma pisike lugu. “See oli üsna huvitav töö, sest piltide algseid allkirju laiendades ja veidi asja uurides sain päris palju uut teada. Mõnda kohta püüdsin ka väikese kiiksu sisse panna, et asi liiga igav ei oleks,” rääkis ta.

“Püüdsime läheneda mitmekülgsemalt, ka geograafiliselt, et omaaegsed vallad oleksid samuti enam-vähem võrdselt esindatud. Et oleks inimesi, et oleks sündmusi, sealhulgas tähtsaid sündmusi, aga ennekõike huvitavaid sündmusi,” selgitas Pesti fotovaliku põhimõtteid. Ta kinnitas, et ühegi aasta puhul ei tekkinud probleemi, et ei ole ühtki head pilti leida. “Meie fotokogu on ikka väga suur. Ja küsimus oli hoopis selles, mida võtta, mida jätta,” tõdes ta.

Näitus on Pesti sõnul vormistatud nii, et tervet väljapanekut või selle osi on võimalik edaspidi näidata ka koolides ja rahvamajades.

Teatud mõttes on tegu ka lõputa näitusega. See tähendab, et kõik, kes leiavad oma kodustest albumitest mõne tähelepanuväärse foto ja arvavad, et seda võiks ka laiem avalikkus näha, on teretulnud oma pilte näitama. “Näitusel on paar klaasiga vitriini, kuhu need saab välja panna, võib-olla ka andmeid täiendada. Lisafotod on väga teretulnud,” kinnitas Pesti, kes ühtlasi tänas ka fotograafe, kelle tööd näitusel väljas on.

Näitus jääb avatuks 25. märtsini.