Vald hakkab toetama kirikukogudusi

Saaremaa valla eelarves on religiooniteenuse nime all 40 000 eurot, mis vallavalitsuse selgituse kohaselt tähendab tegelikult erinevate koguduste tegevuse toetamist.



Abivallavanem Helle Kahmi sõnul on aluseks võetud see, kui palju kirikud on seni linnalt ja valdadelt toetust taotlenud. “Toetuse määramisel on kõige olulisemad märksõnad hoone avatus ja koostöö kogukonnaga,” selgitas Kahm.

Toetussumma 40 000 eurot on kujunenud seni makstud toetuste põhjal ja see, kuidas toetus kirikute vahel jaguneb, pole täpselt veel otsustatud. “Toetuse sisust lähtuvalt ei ole see niivõrd religioonitoetus, vaid ennekõike tegevustoetus, mis on võrreldav MTÜ-dele antava toetusega. Esmalt ongi raha mõeldud selleks, et kirikud oleksid avatud ja kirikuhoone haldamine tagatud,” rääkis Kahm.

Samuti saab selle tegevustoetusega lahendada kalmistupühade korralduskulud ja teatud küsimused, mis on seotud kirikuruumide rentimisega. Abivallavanem märkis, et lisaks tegevustoetusele on eelarves ka muinsuskaitsealuste sakraalhoonete investeeringute toetus kogusummas 160 000 eurot.