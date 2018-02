VASTUKAJA: Nullpunkt väärib tähistamist

Olen veendunud, et Kuressaare “nullpunkt” väärib tähistamist, kuna sealt on mõõdetud Kuressaare–Sääre, Kuressaare–Kihelkonna ja Kuressaare–Kuivastu maantee pikkused ning sellest lähtuvalt on ka ära märgitud Kuressaare linna piiri alguse ja lõpu kilomeeter antud teel. Seda nullpunkti võiks tähistada ja nimetada “Km 0”-ks. Olen näinud pilti Madridi linna keskel asuvast Km 0”-st, mida peetakse Hispaania teede nullkilomeetriks. See on väga hästi kujundatud, tõeline ajalooline pärl.

Aino Liigsoo,

endine teedeinsener