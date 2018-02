Alver Sagur: juba pääs olümpiale on suur asi!

Tallinnas alanud Baltimaade suurimal ja vanimal turismimessil Tourest kuulutati välja ka 2017. aasta Eesti parim turismiobjekt, mille nominent oli ka Kaali külastuskeskus.





Aasta turismiobjekti auhinna sai Kultuurikatel, mis võõrustas eelmisel aastal üle 300 ürituse. Parima turismiobjekti nominendid olid veel Kaali külastuskeskus, Rotermanni kvartal, Keila-Joa loss ja Telliskivi loomelinnak.

Kaali külastuskeskuse eestvedaja Alver Sagur ütles, et tegelikult on juba olümpiale pääsemine ka suur asi.

“See oli paras üllatus, et selliste suurte tegijate hulgas olen,” lausus ta. “Kui maamees pääseb seina peale, on see kindlasti innustav, kuigi olin nominent ja pole võitnud. 2017. aasta oli edukas ja kuigi suvi polnud kiita, tegime sammu edasi.”

Küll aga sai Alver Sagur kätte Eesti ökoturismi kvaliteedimärgise EHE, mille teenis MTÜ Angla Tuulikumägi korraldatav peremehe ringkäik. “Võtan Kaali, Angla ja Panga arendamist kui ühte ning sel aastal on arengu osas mitmeid plaane,” märkis ta.