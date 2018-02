Sihtasutuse Saare Arenduskeskus (SAK) nõukogu valis eile arenduskeskuse uueks juhatuse liikmeks-tegevjuhiks Rainer Paenurga.

Arenduskeskuse nõukogu esimehe Anu Varese sõnul asub Paenurk SAKi juhtima märtsikuust. Seni on Paenurk töötanud samas arendus- ja turundusjuhina.

Paenurk ise oli uue väljakutse osas optimistlik ja hakkamist täis. “Olen nõukogule oma nägemuse või siis motivatsioonikirja esitanud ja eks suures plaanis jätkab arenduskeskus kindlasti oma senist tööd,” sõnas ta.

Küll aga tuleb tema sõnul püüda edaspidi töötada selle nimel, et arenduskeskusse õnnestuks värsket verd juurde tuua. “Püüame tekitada algatusi, millega olla uuele vallale arvestatav partner erinevates teemades,” kinnitas Paenurk.

Energiateema on praegu näiteks üks nendest, mis SAKile väga korda läheb. “Selle osas on ka erinevad projektipakkumised lauas ja koos valla arendusnõunikega töötame selle kallal, et tõmmata maakonda sellesuunalist arendus- ja projektiraha,” selgitas Rainer Paenurk.

Tema sõnul tuleb ses osas kindlasti ka koos ettevõtjatega maha istuda ja asja arutada, mis plaane nemad peavad ja mida täpsemalt soovivad. “See on üks suund, aga kokkuvõtlikult tegeleb arenduskeskus ikkagi ettevõtluse arendamisega ja MTÜ-de nõustamisega, seal sees on ka noorte tegevused – seega n-ö riikliku tellimuse täitmisega jätkame täpselt samamoodi ja vähemalt esialgu ka samade inimestega.”

Tahtmine tegutseda on tulevasel juhil igatahes olemas. “Ja kompetentsed inimesed selleks on meil ka olemas, kes teavad, kuidas seda teha!” kinnitas Rainer Paenurk.

Arenduskeskuse senine juht Piret Pihel suundus tööle Saaremaa vallavalitsusse.