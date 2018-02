JUHTKIRI: Kus on meie postkontor?

Omniva kinnitab, et kuigi Laimjala postipunkt sulgeb 1. märtsist uksed, selle piirkonna inimesed postiteenuseta ei jää. Et postiasutuse ajutise puudumise korral osutavad piirkonnas postiteenuseid kirjakandjad ning saadetisi väljastab Orissaare postkontor. Laimjala kandi elanikul on aga Orissaarde sõita päris pikk maa…

Kuigi jaanuarist on Saaremaa üks suur vald keskusega Kuressaares, ei tohiks maainimestele olulised teenused neist kaugeneda. Olgugi postiteenuse tarbijaid aastate tagusega võrreldes vähem – võimalus seda teenust saada peaks siiski olema igas endises vallas. Kui mitte raamatukogus või poes, siis teenuskeskuses kindlasti. See, kuidas vald ja Omniva Saaremaa postiteenuse korraldavad, on juba kokkuleppe küsimus. Omniva andmeil selgub see, milliseks kujuneb postiteenuste osutamise võrk Saaremaal, esimese kvartali ehk märtsi lõpuks.