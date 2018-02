Lammaste märgistamise tähtaega plaanis lühendada

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu andmetel soovib maaeluministeerium lühendada lammaste ja kitsede märgistamise kohustuslikku tähtaega neljale kuule.



Vastavalt kehtivale määrusele märgistatakse lammas ja kits kuue kuu jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral. Nüüd on aga Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liit saanud infot, et maaeluministeerium soovib märgistamise kohustuslikku tähtaega lühendada neljale kuule.

Maaeluministeeriumile saadetud järelepärimises soovib Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu tegevjuht Katrin Tambet teada, millised on põhjendused lammaste ja kitsede märgistamise tähtaja lühendamiseks. Kavandatud muudatust ei ole läbi arutatud sektori organisatsioonidega ja seda pole arutatud ka lambasektori arengukava töö­rühmas.

Saarte Hääl saatis järelpärimisest tulenevalt küsimused maaeluministeeriumile. Ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Kertu Kärk vastas, et hea tava kohaselt informeeritakse vastusest esimesena kirja saatjat, mistõttu ei ole ministeeriumil võimalik vastata ajalehe küsimustele enne, kui on vastatud järelepärimisele.

Jõgevamaa lambakasvataja, endise Eesti lambakasvatajate seltsi juhi Hillar Kalda sõnul ei saa ta aru, milleks muuta asja, mis toimib. Lambapidajatel on niikuinii igasuguseid kohustusi, mistõttu pole mõtet tähtaegu muuta selleks, et lihtsalt midagi teistmoodi teha. “Kas osal ametnikel on tegevuse puudus või peab kogu aeg kellegi naha toore hoidma?” märkis Kalda. “Selliste pidevate muudatuste vastu olen ma põhimõtteliselt.”