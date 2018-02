PILTUUDIS: Ollemäe laudas sündis veidra sabaga vasikas

Tuule Grupi Audlas asuvas Ollemäe laudas tuli neljapäeval ilmale pullvasikas, kelle saba ei ole tavapäraselt rippu, vaid hoiab jäigalt ristluu külge.





Ettevõtte loomakasvatusjuht Heleri Opp ütles, et poegimine kulges raskelt – vasikas tuli emaihust välja aidata. Vastsündinu esijäsemed olid jäigad ega võimaldanud tal esialgu kuidagi püsti tõusta. Jalgade probleemi varjus jäi sabapuue esialgu üldse märkamata. Alles järgmisel päeval hakkas välja paistma, et vasika saba püsib tavapäratult liikumatult tagaosas. Ilmselt on see niimoodi jäänud looteeas, pakkus Opp.

Heleri Opp rääkis, et Saaremaa suurimas loomakasvatusettevõttes on väärarenguga loomi tulnud ilmale äärmiselt harva. Eelmisel kevadel sündis üks vasikas poole lühemate esijalgadega, ent ilmale tulles oli loom juba surnud.

Loomakasvatusjuhi sõnul veedab jäiga sabaga pull ülejäänud elu kuni tapale saatmiseni laudas. “Oleks ta lehmik ja jääks karja, siis ei saaks ta karjamaal kärbseid ära ajada, aga ta on pull ja jääb lauta,” sõnas Opp.