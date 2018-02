Roosispaa investeeris remonti 150 000 eurot

Kuu aega väldanud renoveerimistööd Kuressaare südalinnas asuva Grand Rose Spa saunakeskuses on viimaks lõppenud ja värske väljanägemise saanud spaa on külastajaile taas täielikult avatud.





Kui veel nädala keskel oli saunakeskuses aroomisauna ees remonditöid varjav sirm, siis tänaseks on seegi ruum valmis. Renoveerimine võetigi Spa Tours OÜ turundusjuhi Kaja Kuusiku sõnul ette kapitaalselt.

Täielikult on uuenenud basseinide ala: renoveeritud sai spaa suplusbassein, väikelaste bassein ja Jaapani vann. “Basseinid võeti algusest lõpuni lahti ja need said uued plaadid nii põrandale kui ka servadele,” ütles Kuusik. “Kõik on täielikult renoveeritud,” kinnitas ta.

Saunakeskuses on ka uus suurem mullivann, lisaks on saunad saanud uue sisu – kuhu ehitati uus lava, kuhu midagi muud. Puutumata ei jäänud suures värskendamistuhinas ka hotellipool – Kuusiku sõnul on hotellitubadeski teatavat uudsust. Ühtekokku investeeris ettevõte Grand Rose’i spaa- ja saunakeskusesse umbkaudu 150 000 eurot.

Seejuures otsustati täiesti uus rakendus leida senisele nn puhkeruumile suplusbasseini ja kuuma veega Jaapani vanni taga. Kui varem asusid selles toas massaažitugitoolid, siis nüüd pole seal end mudida lasta enam võimalik, samas saab seal korraldada väiksemaid eriüritusi.

Kaja Kuusiku sõnul on saunakeskuse uus 16kohaline privaatne lounge kena koht sünnipäevade, koosviibimiste ja miks mitte ka väiksemate firmaürituste-konverentside läbiviimiseks. Lounge’is on võimalik serveerida suupisteid ja jooke spaabaari menüüst ning ruum kaunistatakse Kuusiku sõnul iga kord vastavalt konkreetsele üritusele ja tellija soovile.

Eilegi toimus ses ruumis ühe põnni sünnipäevapidu. “Broneerima hakati kohe, kui selline võimalus tekkis,” rõõmustas Kaja Kuusik. Sellega pole tema sõnul mingit muret, et lapsed trallivad üldjuhul ka sünnipäevade ajal basseinis ning võivad seega peotoa märjaks teha. “Siin on ju laevatekk maas! Sellega oleme arvestanud, et lapsed on märjad ja nende trikood tilguvad,” naeris Kuusik laudmustris põrandale viidates.

Kui roosispaa kliendid on harjunud, et aeg-ajalt toimuvad majas nn saunarituaalid, siis needki jätkuvad. Esimene uus rituaal aroomisaunas on kavas tuleval nädalal ning mõeldud on see vahepalaks soola- ja leilisauna rituaalidele. “Saunameister räägib kaasahaaravaid lugusid ja rituaalis kasutatakse erinevaid aroome, jääd ja maitsevett,” avaldas Kaja Kuusik.