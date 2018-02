AJA LUGU: Jää vabaks, Eesti meri

20. jaanuari Saarte Hääles oli hulk põnevaid pilte Kuressaare linna tänavatest. Minu arvates on kõige intrigeerivam pilt nr 1 – Kauba tänaval Pallopsoni maja ees on hulk rahvast ja üks hobuveok. Korda püüab seal luua võõrapärases mundris kordnik. Mõnigi võis sellelt pildilt ennast ära tunda ja vanemad inimesed said aru, millist sündmust oli pildistatud.





Tegu on 1965. aastal ekraanile tulnud linateose “Me olime 18-aastased” võtete ajal tehtud pildiga. Rahvas seal pildil on uudistajad, kes võtteid jälgivad, hobuveok koos kutsari ja kordnikuga on osalejad. Tänapäeva viisakas kõnepruugis on tegemist fekaaliveokiga, kutsariks aga kohalik mees Valdek Sepp. Perekonnanimes ma täiesti kindel ei ole, küll aga eesnimes.

Tean ka seda, et sibivankriga sõitjat otsiti hulk aega, sest professionaalid ei julgenud end filmis jäädvustada. Kes filmi mäletab, teab, et seal marssis rühm Kuressaare gümnaasiumi sõjaeelse lennu poisse, püssid õlal, mööda Kauba tänavat ja Pallopsoni kella all sõitis neile eelpool mainitud vanker ette.

Tollases gümnaasiumi õppekavas oli ka sõjaline õpetus, kevadel tehti aga kokkuvõtted ja viimane rividrill lossi hoovis. Filmis poisid tulevadki tollase kooli poolt mööda Kauba tänavat ja laulavad tuntud rivilaulu “Jää vabaks, Eesti meri, jää vabaks, Eesti pind…”. See oli ainulaadne võimalus laulda seda laulu tollel ajal avalikult tänaval. Peab ütlema, et filmi tegijad ja ka marssivad noormehed tegid seda suurima mõnuga, sest stseeni korrati ikka ja jälle. Nagu ka pildilt on näha, polnud pealtvaatajatest puudust…

Valdek Kraus

