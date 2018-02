Rootsi teadlaste uurimus: Televiisor ja iPad põhjustavad intellekti defitsiiti

Intelligentsustestid kinnitavad, et rootslaste mõtlemisvõime on vähenemas. Rootsi uurija Martin Ingvar toob välja mõned meie igapäevaelu ilmingud, millega see tendents on seotud. Selgub, et mõtlemisvõime languse peamine põhjus on, et lapsed kasutavad üha rohkem tahvelarvuteid ja veedavad üleliia palju aega teleri ees, kirjutab Stockholmi päevaleht Svenska Dagbladet.

Mõtlemisvõime taset hakati eriliste testide abil laialdaselt mõõtma vahetult enne II maailmasõda 1930. aastatel. Svenska Dagbladeti andmetel on sellest ajast alates rootslaste ja ka teiste eurooplaste intelligentsuse taset kujutav graafiline kõverjoon pidevalt ülespoole liikunud.

See tähendab, et eurooplased muutusid aina targemaks. Mõtlemisvõime tase tõusis vastavalt sellele, kuidas arenes ühe või teise riigi ühiskond, tsiteerib Svenska Dagbladet rootsi teadlast Martin Ingvari. Viimasel kahel aastakümnel on aga Rootsis ja ka Euroopas tervikuna hakanud ilmnema hoopiski vastupidine tendents – inimeste, eriti noorema põlvkonna IQ tase on hakanud langema. Eriti kiire on see langus olnud viimasel kümnendil.

“Kunagine intellekti koefitsiendi tõus on nüüd asendunud langusega. See tendents on omane paljudele tänapäeva riikidele ja Rootsi pole selles suhtes erand. Intelligentsustaset näitav kõverjoon hakkas tasapisi langema juba selle aastatuhande alguses,” ütles Martin Ingvar Stockholmi päevalehele antud intervjuus.

Tehnika areng pärsib mõtlemisvõimet



Ajal, mil inimesed veel targemaks muutusid, oli areng kõige hüppelisem riikides, kus oli olemas tugev haridussüsteem. Martin Ingvar märkis, et uurimistöös õnnestus tal välja tuua ühene seos kolme nähtuse vahel – õpetamise taseme üldine langus koolides, nutiseadmete näppimisele kuluva ajahulga kasv laste seas ja IQ näitajate halvenemine…

