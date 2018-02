JUHTKIRI: Kainet vastlaliugu!

Eile hommikul Tagaverel juhtunud liiklusõnnetus on suurepärane näide sellest, miks ei tasu napsitanuna rooli istuda. Autoga puud ramminud meestel läks isegi hästi – kuigi päästjad pidid nad autost välja aitama, jäi sõitjatel elunatuke alles ja tervis ka.

Kuigi meedias on roolijoodikute teemalised lood ja politsei manitsused vaat` et igapäevased, leidub ometi neid, kes pärast pitsi, klaasi, purgi või pudeli tõstmist leiavad, et see “pisku” nende juhtimisoskust ei mõjuta. Ning kui suur see võimalus politseile vahele jääda ikka on?

Vahel on asjadel aga kombeks minna oodatust halvema stsenaariumi järgi: istud napsisena rooli, põhjustad õnnetuse ja kõige krooniks on ka politsei sul nagu naksti kaelas. Lõpuks saabunud lumisel talvel on paslik meeldetuletus: kui liugu lasta, siis mitte purjuspäi autoga teelt välja sõites. Hoopis ohutum ja lõbusam on kainena suuskadel või kelgul liuelda. Tänavusel vastlapäeval on selliseks vahvaks ajaviiteks lund õnneks piisavalt.