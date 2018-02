KG väitlejad jõudsid finaali

Kuressaare gümnaasiumi väitlejate võistkond Söörömöö jõudis 10.–11. veebruaril Lähte gümnaasiumis toimunud keskkoolide vabariiklikul II väitlusetapil finaali.





Seekordne etapp toimus teemal ”Vangidel peaks olema võimalus vähendada oma karistust, osaledes katsealustena ravimite kliinilistes uuringutes”. Võistkond Söörömöö, kelle koosseis sel etapil muutus, tegi meistrivõistlustel üllatusliku lennu, jõudes esialgu poolfinaali ja siis juba finaali. Lõppkokkuvõttes jäädi finaalis 3 : 2 tulemusega teisele kohale.

KG emakeeleõpetaja Marit Tarkini sõnul tunnustasid kohtunikud väitlejaid põneva plaani ja hea väitlusstruktuuri eest. Ta lisas, et poolfinaalis ja finaalis tuli saarlastel väidelda Eesti tugevaimate tegijatega, kes väidelnud ka maailmameistrivõistlustel. ”Võit kinnitab, et saarlased on tublid tegijad ja KG väitlusklubi on kooli 40. juubeliaastal koolile ilusa kingituse teinud,” nentis Tarkin.

KGd esindasid kaks tiimi koosseisus Rauno Rauniste, Gerly Ots, Richard Mõisaäär ja Ketli Rihkrand, Kirsika Rahu ja Eliisa Täht. Meistrivõistlustel osales ka Karoliina Tammel, kes oli KG vilistlase, turniiridirektor Ann Tarkini parem käsi.

Meistrivõistluste III etapp seisab ees kevadel ja äsjane edukas etteaste kutsub ehk noori rohkem väitlema. ”Väitlussport on mõttesport ja arendab noori uskumatult palju,” kinnitas Tarkin.