LUGEJA KIRI: Täna on vastlapäev!

Ehk tuleb see teadmine nii mõnelegi nooremale inimesele üllatusena. Mõttes on pigem 14. veebruar: usinamad valmistavad sõbrapäevakaarte ja -torte, ostetakse teemakohaselt kujundatud pakendis maiustusi, südamekujulisi nips­asjakesi…

Ja ometi on täna meie vana hea vastlapäev, mis on liikuva pühana tänavu just selle moodsa roosas ja punases särava sõbrapäeva naabrusse juhtunud.

Sel aastal on looduse poolt kõik tingimused loodud, et saaks vastlaliugu lasta – just nii, nagu kellelegi meeldib: kelkude-suuskadega mäest alla või uiskude-kelkudega merejääl. Liu pikkust mõõtma ei pea, kellel sel tänapäeval ikka linataimed kasvupikkust ootamas on! Pärast mõnusat hanges müttamist maitsevad hernesupp sea­jalgadega, vahukooresed vastlakuklid ning aurav vaarikatee imehead. Kui seajalad jäävad keetmata, saab vastlavurri suuremast nööbistki valmis meisterdada, et siis pisut vanamoodsa mänguasjaga tutvust teha.

Muide, vastlapäeva tunti ka kui lihaheitepäeva. Kuni lihavõtteni tuli nüüd lahjema toiduga läbi ajada. Pikka liugu kõigile!

Katrin Kirs