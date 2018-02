Messil küsiti seksipidude ja piinariistade kohta

Läinud nädalalõpul Tallinnas toimunud turismimessil Tourest uuriti saarlastelt, kas Saaremaal svingerite pidusid ka toimub ning ega siin keskaegsete piinariistade proovimine kohustuslik ole.





Visit Saaremaa turismiinfospetsialisti Kristina Mägi sõnul kulges mess töiselt. Eelmiste aastate kogemuse pealt pakkus ta, et löödi senine külastajate rekord. “Kui reedesed päevad kipuvad reeglina olema veidi tagasihoidlikumad kui laupäevad, siis seekord oli reede täpselt sama kiire tööpäev,” nentis ta.

Küsimusi, millega saarlaste poole messil pöörduti, oli seinast seina. Mõni neist eriti lustakas, Mägi sõnul uuriti neilt näiteks, kas Saaremaal kuskil svingerite* pidusid ka korraldatakse.

Ning messil oma keskajakeskust tutvustanud Argo Kirsilt päriti, kas keskaegsete piinariistade proovimine on kohustuslik. “Üsna omapärane oli tõesti küsimus, kas piinariistu peab ikka proovima, kui ei soovi..,” muheles Kirss.

Mitu inimest küsis temalt ka, kas raudrüü ja mõõgad, mis Kirsil Tallinnas kaasas olid, on päris. “Üks proua teatas rõõmsa siirusega, et ta teab mind – on mind Tallinna vanalinnas näinud!” kõneles Kirss. Tegemist oli küll kena komplimendiga, aga paraku ei ole Kirss Archebaldi kostüümis seni Tallinna vanalinna jõudnud.

Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munk meenutas aga messil kohatud meest Iraagist, kes küsis, kuidas Saaremaale saab. “Siis sain aru, et päriselt ta ei taipagi, kus Saaremaa Eestis on, ja järgmisena mõistsin, et ta ei oska Eestit oma peas ka Skandinaavias päris hästi paigutada,” tähendas Munk.

Vähe leebem küsimus, mis ometi saarlastele nalja tegi, oli, et kas Muhusse pääseb läbi Saaremaa.

Küsijate hulgas oli enim eestlasi. Samas teadis Mägi, et messi korraldajad panid suurt rõhku venekeelse reklaami peale ja see andis tunda ka messikülastajate osas. “Vene keelt tuli rääkida rohkem kui eelmistel aastatel,” tunnistas ta.

Iseenesest läks saarlastel Tourest-messil hästi. Nimelt kuulutati Visit Saaremaa stend “Puhka Eestis” halli stendide hulgast parimaks.

“Selle tiitli omanik selgitatakse välja messikülastajate arvamuse põhjal,” rääkis Visit Saaremaa turismiinfospetsialist Kristina Mägi. “Nii ta läks ja ei saa salata, et oleme väga rahul!”

Saarlased olid messil seekord uue boksiga, mis valminud vaid kuu tagasi. “Kuna üks pilt maksab rohkem kui tuhat sõna, siis keskendusime boksiseina kujundamisel ilusatele Saaremaa piltidele,” kirjeldas Mägi.

Eelmisel aastal viisid nad tema sõnul kõikidel messidel läbi küsitluse, kus uurisid, mis on esimesed asjad, mis inimestele Saaremaaga seoses meelde tulevad. Nõnda valitigi messiseina pildid selle küsitluse tulemuste põhjal. “Et pildil oleksid ikka loss, tuulikud, spaad ja muidu kenad inimesed.”

Visit Saaremaa boksis oli koos nendega kaheksa ettevõtet ja eraldi lett Saaremaa toidu tutvustamiseks. “Spaad on messil alati minev kaup ja neid küsiti ilmselt kõige rohkem,” tunnistas Mägi.

Saarlaste boksis osalesid Arensburg Boutique Hotel & Spa, Georg Ots Spa ja Saaremaa Spa Hotellid. Turismitalude ja muhulaste lippu hoidis kõrgel Vanatoa turismitalu. “Eriti tore, et seekord olid messil kaasas ka mitmed uued tulijad – Viirelaiu majakavahikompleks, keskaja elamuskeskus, kogupere elamuskeskus Thule Koda, Saare safari ja NaviCupi mobiilirakenduse esindajad,” märkis Kristina Mägi.

Suuremate esindustega messid ongi saarlaste jaoks praeguseks ühelpool, kuid turundustöö jätkub. Aprillis seisavad aga koostöös EASiga ees workshopid Moskvas ja Peterburis.

*Nn paarivahetuspeod, kus vahetatakse paaride kaupa sekspartnereid.

EV100 Gruusias ja talgud Hawaiil



Edukalt möödus Tourest ka Tuule Gruppi kuuluva reisifirma Wris jaoks. Reisibüroo Wris turundusjuht Mari-Liis Nõlvak tõi välja, et enim küsiti neilt puhkusereisidest suveperioodiks Kreekat, Horvaatiat, Makedooniat ja Türgit. Linnapuhkustest kõnetasid messikülastajaid enim Viin, Amsterdam ja London. Palju küsiti Nõlvaku sõnul ka perereise Legolandi, Disneylandi ja Harry Potteri võlumaale.

Kaugematest sihtkohtadest tunti suurt huvi Vietnami ja Mauritiuse vastu, erireisidest said tähelepanu aga EV100 tähistamine juunikuus Gruusias ja “Teeme ära!” maailmakoristuse aktsioon Hawaii saartel septembris.