Saarlased sihivad Rootsi rallil võitu

15.–18. veebruaril sõidetakse Rootsis autoralli maailmameistrivõistluste teine etapp, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja hakkavad sõitma üldvõidu nimel. JWRC-sarjas on samad plaanid Ken Tornil ja Kuldar Sikul.





“Loodetavasti suudame võidelda poodiumikoha eest ja ehk isegi võita,” ütles Toyota Yarisega sõitev Ott Tänak meeskonna pressiteenistuse vahendusel. “Õpin endiselt Yaris WRC-d tundma, aga pärast treeninguid lumistel teedel hakkan mõistma, miks Jari-Matti Latvala eelmisel aastal Rootsis võitis.”

Tänak lisas, et ralli esimesel poolel vaadatakse, kuidas kõik sujuma hakkab. “Kui katsetel on palju lund, siis meie teine stardipositsioon ei ole ideaalne, kuid ilmaolud võivad siiski muutuda. Lähen starti mõtetega, et nautida nädalavahetust, ja plaanin anda endast parima,” lausus rallipiloot.

Eelmisel aastal lõpetas Ott Tänak Rootsis Ford Fiesta roolis Jari-Matti Latvala järel teise kohaga.

2017. aastal noortele rallisõitjatele loodud Estonian R2 Challenge sarja koos Kuldar Sikuga võitnud Ken Torn teeb tänavu kaasa JWRC-sarja täisprogrammi eesmärgiga tulla maailmameistriks ja esimene võistlus on Rootsi rallil.

“Hetkel on tunne täiesti tavaline ja võtan seda kui tavalist võistlust,” rääkis Ford Fiesta R2T-ga sõitev Ken Torn. “Kindlasti saab rohkem sõita ja ka muud tööd on tavapärasest rohkem, aga oleme selleks väljakutseks valmis.”

Torni sõnul on ralliks valmistudes tehtud kõik, mida sooviti ja korralik põhi on laotud. Rootsis ootavad talvised tingimused on noorele saarlasele tuttavad, sest testsõite tehti Lõuna-Eestis.

“Tahaks võita, aga esikolmiku koht oleks ka rahuldav,” lausus Ken Torn, kes konkurente suurt ei tunne.