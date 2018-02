Saarlaste tööd on keeleteo nominendid

Läinud aasta keeleteo nominentide hulgas on ka sõrulaste aabits ja eestikeelsete tundesõnadega T-särgid.



Tartu kunstikooli ja Kuressaare ametikooli projektis süvenesid õpilased Ene Vainiku raamatusse “Eesti tunded. Sõnaportreed” ning kahe kooli õpilaste koostöös said valmis seitsme tundesõna piktograafiliste portreedega T-särgid.

Projekti algataja Merit Karise on innustanud õpilasi mõtlema sellele, et T-särgil kujutatu võiks suunata mõtlema, mida sõnad särgil tähendavad ja kujutavad, et eesti keel on täis lahedaid piltlikke väljendeid, et ingliskeelsete kirjadega T-särkide asemel võiksid olla eestikeelsete kirjadega särgid.

“Õpilastega eesti keele tunnete värvi ja vormi uurimine ning kujutamine on olnud minu jaoks üks huvitavamaid projekte üldse,” kommenteeris Karise T-särkide keeleteo kandidaadiks seadmist. Ta lisas, et parim tulemus oleks, kui vaimukate eestikeelsete kirjadega särke kantaks üha rohkem.

MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts kokku pandud “Sörulase aabits” kujutab aga endast 254 lehekülge Sõrve sääre Jämaja ja Anseküla kihelkonna keele- ja kultuurilugu. Aabitsategu kestis peaaegu üheksa aastat – 2009. aastal hakati tasapisi sõrve murdesõnu ja -juttusid koguma, mida sai lõpuks kokku mitusada, nii et kõik aabitsasse ei mahtunudki. Aabitsateo käigus hakati Sõrve murrakut õpetama ka Salme lasteaia ja põhikooli lastele. Aabits on osutunud nii populaarseks, et esimene tiraaž on otsas ja juba on tellitud uus.

Keeleteo nominentide avalik hääletus kestab 7. märtsi keskööni. Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil Türi ühisgümnaasiumis.

Hääletada saab SIIT.