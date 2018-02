Saarlaste tordid jõudsid EV100 retseptiraamatusse

Sada Eesti tordimeistrit on retseptisahtli avanud ja jagavad kaasmaalastega oma parimaid palu. Tehakse seda seejuures juubelikingitusena Eestile.



Projektimeeskonna liige Margot Kuuskmann selgitas, et retseptiraamatu idee sai alguse sotsiaalmeedia lehelt, kus soovitati teha Eestile juubelikingituseks saja Eesti magusameistri retseptiraamat. Kaheksa aktiivset tordimeistrit said üleskutsest kohe innustust ja otsustasid idee ellu viia.

Projekti üks osa on aga ka heategevusaktsioon Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kuul, mil aktsiooni korraldajad kingivad enam kui 100 maiuspala heategevusena abivajajatele, tunnustamist väärt isikutele ja ettevõtetele.

Saare maakonnast osaleb raamatus ja heategevusaktsioonis Kristiina Cleghorn oma šokolaadi-piparmünditordiga. Tema nn heategevuspaigad on Muhu ja Lääne-Saare hooldekodud. Lisaks teeb Tallinna tordimeister Grete Võrklaev oma heategevustordi Muhu hooldekeskusele. Seda põhjusel, et Grete on piirkonnaga seotud tänu abikaasale, kelle juured ulatuvad Kõinastu saarele. Helen Ella ja Annika Otsa Avella tordibutiigist valmistavad aga peedi-mustsõstratordi Kuressaare Perekodule.

Raamatuesitlus toimub Rahva Raamatu Kuressaare kaupluses 23. veebruaril kell 17.30. Müügil on tordiraamat, kus sees ka saarlaste retseptid, juba 10. veebruarist.