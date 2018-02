Eesti rahvusmeeskond Olümpiamängudel Pyeongchangis: viimased ettevalmistused

SISUTURUNDUS

2018. aasta taliolümpiamängud on avatud. Lõuna-Koreas Pyeongchangis on viimased ettevalmistused lõpetatud ja iga päev saab teada kõikidest taliolümpia uutest üksikasjadest.

Sel aastal võistlevad sportlased medalite eest 15 spordialal. Programmis on avaldatud kuus suusaala (mäesuusatamine, suusakahevõistlus, lumelauasõit, suusatamine, vigursuusatamine, suusahüpped), kolm uisuala (kiiruisutamine, iluuisutamine, short-track (lühirajauisutamine)), kaks bobikelgu-ala (skeleton, bobikelk) ja neli teist spordiala (curling, laskesuusatamine, kelgutamine, jäähoki).

Eesti sportlased võistlevad kuuel alal. Tänavustel olümpiamängudel osaleb 22 Eesti sportlast, 13 neist on taliolümpial esmakordselt. Tuletame meelde, et 2014. aasta olümpiamängudel oli Eesti rahvusmeeskonnas 25 sportlast, kellel ei õnnestunud medaleid võita.

Neil olümpiamängudel esindab Eestit näiteks Johanna Talihärm. Johanna osales ka 2014. aasta olümpial. Veebisaidi stakers.com andmetel saavutas ta sprindis 45. koha.

Sel aastal võistleb rahvusmeeskonna koosseisus medalite eest kolm kogenud olümpialast: Kalev Ermits, Roland Lessing, Kauri Kõiv. Kaks sportlast Johan Talihärm ja Rene Zahkna võtavad olümpiamängudest osa esimest korda. Rene Zahknal on parim laskmise kiiruse näitaja sel hetkel ja üks parimatest täpsuse näitajatest (85%) rahvusmeeskonnas. Selle sportlase parim isiklik tulemus on 34. koht Östersundi maailmameistrivõistlustel. Eesti sportlaste võistlemise üksikasjalikumat statistikat saab vaadata veebsaidil www.stakers.com.

Sel aastal on rahvusmeeskonna lipukandja võistluste avamise tseremoonial Lõuna-Koreas mitmekordne Eesti meister Saskia Alusalu. 23aastasele uisutajale on need olümpiamängud esimesed tema karjääri jooksul. Ta osaleb mass-stardis.

Saskia on üks edukamatest rahvusvõistkonna esindajatest olümpiamängudel 2018. aastal. Tema arvel on 2015. aasta maailmameistrivõistluste 10. koht ja maailmameistrivõistluste Calgary etapi 4. koht.

Eesti rahvusmeeskond on noor, ambitsioonikas ja valmis näitama oma parimaid tulemusi selle talve kõige peamisel spordisündmusel.