Torgu küsib Laadla poele suuremat toetust

Kui seni toetas Torgu vald Laadla külapoodi nn sõidu- ehk kaubaveotoetusena 300 euroga, siis nüüd, mil kütusehinnad on ajapikku tõusnud, peaks ka toetussumma Torgu osavallakogu hinnangul mõnevõrra suurem olema.



Osavallakogu esimees Kaup Vipp ütles, et eilsel osavallakogu koosolekul oli neil ühe teemana arutusel kohaliku poe ja selle tegevuse toetamine. Nimelt varustab kohalikku kauplust poodnik Jone Koppel ise, vedades kauba linnast kohale.

”Sai palutud natuke toetust juurde,” märkis Vipp, kelle sõnul oli senine toetussumma 300 eurot kuus, ent edaspidi võiks see ulatuda 350 euroni. ”Suhteliselt odava kütuse ajal sai see summa pandud 300 euro peale, kuid kütusehinnad on tõusnud mingi 30 protsenti vähemalt, seega on osavallakogu ettepanek seda summat tõsta,” lausus Vipp.

Saaremaa valla eelarve tuleb teisele lugemisele 22. veebruaril ja seal peaks siis arutatama ka sõrulaste ettepanekut.