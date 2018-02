Tuukrid sukelduvad Karujärve

Sel nädalal otsivad mereväe ja päästeameti tuukrid Karujärvest ajaloolisi lõhkekehi ja harjutavad võimalike hädaolukordade lahendamist.





“Viime jäälaagreid läbi igal talvel, sest mereväe tuukrid peavad olema valmis reageerima kõigis olukordades, olenemata ilmastikust,” ütles mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe. “Talvistel sukeldumistel on kriitiline tähtsus planeerimisel ja võimalike riskide kaardistamisel.”

Eile suundusid mereväe tuukrid Põhja-Tallinnas asuvast Miinisadama linnakust Karujärvele, et seada üles jäälaagrit toetav taristu. Harjutustest ja lõhkekehade otsingutest võtab osa kaheksa miinituukrit. Nädala jooksul liitub mereväelastega ka kolm tuukrit päästeameti demineerimiskeskusest.

Karujärve puhkeala on suvitajate seas populaarne suplus- ja lõõgastumiskoht. Nõukogude ajal oli veekogu lennuväe harjutuspolügooniks, mille tõttu võib järve põhjas ja ümbruskonnas leiduda lõhkemata lennukipomme. Alates 2009. aastast on Karujärvest mereväe miinituukrite ja päästeameti demineerimiskeskuse koostöös välja toodud ligi 50 lõhkekeha.

Mereväe miinituukrite peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi. Lisaks rahvusvahelistel operatsioonidel osalemisele teevad mereväe tuukrid erinevate jõustruktuuridega koostööd ka siseriiklikul tasandil, et muuta Eesti veealad ohutumaks. Miinituukrite spetsiaalne varustus on mittemagnetiline ja madalakustiline ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele.