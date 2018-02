Jaanuar tõi üheksa borrelioosijuhtu

Jaanuaris diagnoositi Saare maakonnas puukborrelioos üheksal inimesel.



Terviseameti nakkushaiguste statistika järgi läks jaanuaris Eestis kirja 51 Lyme`i tõve juhtu, neist 11 registreeriti Tallinnas ja 10 Pärnumaal. Saare maakond jäi haigestumiste arvult kolmandale kohale. Tartumaal diagnoositi borrelioos kaheksal inimesel. Puukentsefaliiti ei diagnoositud aga Saaremaal ega ka mujal Eestis jaanuaris kellelgi.

Kui ülemiste hingamisteede ägedaid nakkusi registreeriti jaanuaris Eesti peale kokku 21 007 korral, siis Saaremaal üksnes 195 korral. Väiksem oli nakatunute arv vaid Hiiumaal, 115.

Kõhugripp ehk talvine oksendustõbi ehk noroviirus diagnoositi Saare maakonnas kolmel, muid soolenakkusi seitsmel inimesel.

Tuulerõugetesse haigestunuid oli Saare maakonnas neli, Eestis kokku 531.

Nakkushaiguste statistikas on ära toodud ka need arvud, mitu korda on inimesed pöördunud tohtrite poole loomahammustuste tõttu. Saare maakonnas oli see arv jaanuaris kuus.