JUHTKIRI: Sõbrapäev ja tuhkapäev

Kui paljud teist teavad, mida kujutab endast rahvakalendrisse kuuluv tuhkapäev, mis tänavu on juhtunud 14. veebruarile, samale ajale valentini- ehk sõbrapäevaga? Nn importpüha kombestikust teame palju rohkem. Kui mitte enamat, siis vähemalt seda, et 14. veebruar on see päev, mil sõpru või kallimat väikese meene, omatehtud kaardi või maiusega meeles pidada.

Kauplustest võib juba aegsasti enne sõbrapäeva leida hulganisti sellele tähtpäevale pühendatud kraami – südamekujulisi maiustusi, nunnusid karukesi-jänkusid, muudest vidinatest rääkimata. Ostavad neid pigem noored, kelle jaoks armastus ja sõprus ning selle väljendamine eriti oluline teema.

Nüüd aga tuhkapäeva juurde tagasi. Mida tavaline inimene sellest teab? Tuhkagi! Ehk tasub aga meelde jätta, et just tuhkapäevaga algab vastlapäeva järel suur paast, mis lihavõtte- ehk ülestõusmispühadeni kestab. Tuhka aga, mille järgi tähtpäev nime sai, kasutati puhastamiseks ja kurja eemaletõrjumiseks.