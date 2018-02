Kuressaare lennuliin huvitab nii Nordicat kui ka airBalticut

Ehkki uut lennuhanget Kuressaare liini teenindamiseks pole veel välja kuulutatud, tunneb selle vastu huvi mitu lennufirmat, kes on valmis piletimüügi üles seadma globaalsesse broneerimissüsteemi.





AirBalticu korporatiivkommunikatsiooni esindaja Didzis Rudmanis kinnitas, et uue hanke korral oleksid nad sellest kindlasti huvitatud. Seda aga tingimusel, et neil on sel hetkel tehniliselt võimalik teenust pakkuda. “See tähendab, et on nii sobiv lennuk, millega lennata, kui ka vajalik meeskond sellega opereerimiseks,” sõnas Rudmanis.

Mis puutub üleilmsesse lennupiletite broneerimissüsteemi, siis sellega airBalticul probleeme poleks.

“Kõik airBalticu lennupiletid on kättesaadavad online-süsteemides ning seni on kõik piletid meie uutesse sihtkohtadesse olnud kättesaadavad läbi Amadeuse süsteemi,” rääkis Didziz Rudmanis.

Ideaalne lennuk

Oma huvist on juba varem kõnelenud ka Nordica. Nordic Aviation Group AS-i kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et sobilike hanketingimuste korral on Nordica saarte liinide opereerimisest kindlasti huvitatud. “Meil on lennukipargis olemas ka selleks ideaalne lennukitüüp – mugav ja vaikne turbopropellerlennuk ATR72,” kinnitas ta. Tegu on 70-kohalise lennumasinaga.

Mis puudutab väljumisaegu ja seda, kas neid saaks edaspidi saarlastele sobivamale ajale nihutada, siis selles osas ootaks Uibo oma sõnul enne hanketingimused ära. “Selge on aga see, et Nordica huvi on integreerida liin oma võrku selliselt, et reisijad jõuaksid minimaalse ajakuluga Tallinnast meie hommikustele jätkulendudele,” tähendas Toomas Uibo.

Ta rõhutas, et Nordica pakub Tallinnast konkurentsitult kõige rohkem võimalusi edasilendudeks üle Euroopa. “Seega saaksime saarte elanikele pakkuda väga suurt lisandväärtust,” märkis Uibo.

Liini praeguse teenindaja Transaviabaltika – kelle leping lõpeb 2019. aasta kevadel – esindaja Rene Must tõdes aga, et uuel hankel osalemise otsuse langetavad nad lõplikult alles pärast hankel osalemise kutse saamist või seda, kui hankedokumendid on saadaval. Kõik sõltub tema sõnul hanke liigist, mida riik kavandab läbi viia.

Praeguse seisuga ei ole aga hanke võimalike tingimuste, sh lennukitele esitatavate nõuete osas veel mingit infot. “Ajakirjandusest ja mõnede poliitikute suust meedia vahendusel kuuldu põhjal me hankel osalemise võimalikkuse üle spekuleerima hakata ei soovi,” märkis ta.

Lennupiletite broneerimissüsteemist kõneldes nentis Must, et maailmas on mitmeid globaalseid piletite broneerimise süsteeme: Apollo, Abacus, Amadeus, Travelsky, Galileo, Sirena Travel ja veel mõned. “Kuidas riik hankel ühte süsteemi teisele eelistab, on vägagi küsitav ja kindlasti ka vaidlemise koht,” arvas ta küsimuse peale, kas nad oleksid valmis piletimüüki korraldama levinud Amadeuse süsteemis.

Hind tõuseks



Must märkis, et suursaartele lendamist doteerib Eesti riik ja Tallinna–Kuressaare liini pileti maksumus on 26 eurot. Läbi globaalsete süsteemide piletimüügi avamine on tema sõnul aga kulukas. “See eeldab meie arvates muu hulgas ka lennupileti hinna tõstmist,” tähendas ta.

Iseenesest on Transaviabaltika tema sõnul ka praegu valmis avama piletimüüki läbi globaalsete piletimüügisüsteemide, sh Amadeuse, ning ilmselt nad katseliselt seda teatud perioodil lähiajal ka teevad, tunnistas Rene Must. “Suure tõenäosusega võimaldame läbi globaalsete süsteemide osta siiski ainult flex-pileteid, mille hind on täna Tallinna–Kuressaare liinil 34 eurot.”

Lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles, et uue lennuhanke valmistab ette maanteeamet. Mahukad hankedokumendid on koostamisel ja need räägitakse veel läbi ka kohalike omavalitsustega.

Kaasatud on seejuures nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui ka lennuamet ning vajadusel lisaks regionaalsete lennujaamade esindajad. “Hange kuulutatakse kindlasti välja 2018. esimese poolaasta jooksul,” kinnitas Linnamägi.