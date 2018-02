Lühidalt KULTUURIST

Kirke Medri etlejate konkursi laureaat



Läinud reedel Põlva riigigümnaasiumis toimunud vabariiklikul etlejate konkursil pälvis Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Kirke Medri oma vanuseastmes laureaaditiitli.

7.–9. klasside arvestuses võistelnud Kirke (juhendaja Rita Ilves) esitas Betti Alveri luuletuse “Kuradile mingi mure” ja katkendi Tove Janssoni loost “Kass”.

Saaremaad esindasid veel 4.–6. klassi vanuserühmas Carlchriztoper Luke Roi Kuressaare gümnaasiumist (juhendaja Liivi Erlenbach) ja 10.–12. klassi arvestuses Carlos Liiv SÜGist (juhendaja Rita Ilves).

Etlejaid hindasid harrastusteatrite liidu juht Kristiina Oomer, Vanemuise näitleja Karl Laumets ja Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer.

Haameri juubel tuleb näituse ja preemiaga



Kuressaarest pärit silmapaistva eesti maalikunstniku Eerik Haameri 110. sünniaastapäeva tähistatakse tänavu väärika näitusega, mille raames tehakse teatavaks ka esimese Haameri-nimelise kunstiauhinna laureaat.

Kunstiauhinnale olid nominentideks esitatud Tiiu Kirsipuu, Holger Loodus, Urmas Viik ja Uno Roosvalt. 17. jaanuaril koos istunud žürii otsus tehakse pidulikult teatavaks reedel Haameri sünniaastapäevale pühendatud valiknäituse “Eerik Haameri tuum” avamisel ja kataloogi esitlusel. Auhinda hakatakse välja andma igal aastal eelneva aasta näituste ja väljapanekute eest.

Valiknäitus koosneb Haameri 25st märgilisest teosest, mis on Kuressaarde toodud Tallinna, Viinistu, Tartu kunstimuuseumidest ja Saaremaa muuseumist ning paljudest erakogudest. Näituse kuraator ja kujundaja on kunstiajaloolane ja Haameri biograafia autor Reeli Kõiv, kes koostas ka näituse kataloogi. Kataloogi kujundas graafik Urmas Viik. Näitus on avatud 17. veebruarist 20. aprillini.

Eerik Haamer sündis 1908. aastal Kuressaares ja suri 1994. aastal Rootsis Kungälvis. Tema põrm on maetud Kudjape kalmistule, vanemate hauaplatsile.