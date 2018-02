“Meretagune paradiis” – Tiit Palu Saaremaa triloogia kolmas osa

Kuressaare Linnateatri tänavuse suvelavastuse “Meretagune paradiis” autor ja lavastaja Tiit Palu näeb uut tükki mõttelises seoses oma kahe varasema töö – “Rääkivate kivide” ja “Talgutega”, kuna nende kõigi eesmärk on olnud mõtestada saarlaste erilist mõtte- ja eluviisi.





Hetkel kirjutab Tiit Palu alles näidendi teksti, mille tarbeks on ta tähelepanekuid ja märkmeid kogunud juba mitu aastat. Teada on ka mõni näitleja, kellele autor kirjutades mõtleb. “Usun, et sellest saab ilus etendus, kus räägitakse mitu head lugu, lauldakse mõned laulud ja mis kokkuvõttes on nii naljakas kui ka liigutav ja tõsine,” sõnas ta.

Vanemuise draamajuhina töötav Palu tõdes, et näeb ise “Meretagust paradiisi” mõttelises seoses “Rääkivate kivide” (2010) ja “Talgutega” (2013), nende kõikide eesmärk on olnud mõtestada saarlaste erilist mõtte- ja eluviisi. “Oleme sellest Kuressaare teatri inimestega mitu aastat rääkinud. Selle teemaks on Saaremaa, selle kohtade ja inimeste fenomen ning igavene soov siia kohale jõuda. Kuid ka saarlaste ja mandrirahva maailmapildi erinevused, kapitaalsed arusaamatused ja eluterve huumor, mis sellest sünnib,” rääkis ta.

Näitetükk ei tegele ühe ajastuga, vaid seob mineviku ja tänapäeva ning kujutab ka tulevikku, sealhulgas ka silla ehitamist kui samuti üht soovi tuua see meretagune paradiis endale lähemale või lausa endaga liita.

Palu tõi meretaguse paradiisi kujundiga ka väga isikliku seose. Nimelt ostsid tema vanemad nelikümmend aastat tagasi Muhus lagunenud talu. Nad tegid selle korda ja elavad pensionäridena nüüd seal suurema osa aastast.

“Nad on mõlemad maalapsed, pärit Valga- ja Jõgevamaalt, kelle kodukohad hävisid sõjajärgses kurjuseriigis. Neist said õpetajad Tallinna koolides ning esimesel võimalusel hakkasid nad täitma oma unistust maakodust, kus saaks kõvasti tööd teha ja vahel õhtu eel selga sirutades end õnnelikuna tunda. See on nende meretagune paradiis – koht, kus nad saavad kohtuda kadunud maailmaga, koht, mida pole võimalik millegi vastu vahetada,” rääkis Palu.

Rääkides koostööst Kuressaare Linnateatriga, märkis Palu, et tegu on väga avatud teatriga. Avatud nii ideedele kui ka tegijatele. “Iga Eesti näitleja ja lavastaja unistab võimalusest teha teatritööd Saaremaal Kuressaare teatris. Võib öelda, et see on teatrirahvale meretagune paradiis. Minu senised kaks lavastust on sündinud mõtete vahetamisest ja klapitamisest, see ongi loomulik ja hea viis jõuda ilusate tulemusteni,” sõnas ta.