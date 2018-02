Piimatööstus sai valmis uue “kroonijuveeli”

Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste tarvis pandi mullu 24. veebruaril Saaremaa Piimatööstuses laagerduma uus spetsiaalne juubelijuust. Nüüd on “kroonijuveeliks” ristitud juust valmis.



Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine ütles, et nad mõtisklesid täpselt aasta tagasi, mis oleks, kui ka Saaremaa Piimatööstus valmistaks mingi toote, mis oleks pühendatud riigi suurele juubelile. “Ja mis võiks selleks paremini sobida, kui meie “kroonijuveel” Old Saare juust,” kõneles Kivine.

Et toode oleks ikka teisem, kui seni tuntud Old Saare, valis tööstuse peatehnoloog Aime Paas sellele uued juuretised ja koostas uue toote tehnoloogia. “Otsustasime, et nii väärika juubeli puhul peaks valmiv juust olema veel pikema laagerdusajaga ehk vähemalt üks aasta,” rääkis Ülo Kivine. Juust on ka varasemast madalama rasvasisaldusega ja rohkem nn parmesani-tüüpi. “Et toode oleks eristuv ka välimuselt, lõime uue disaini ja lisasime juubeli logo – toode kannab nime Old Saare Special.”

Praeguseks on esimeste partiide puhul Kivise sõnul juba enam kui aasta möödas ja eelmisel nädalal avasid nad ka oma laouksed, mis tähendab, et nüüdseks on toode tarbijatele kättesaadav. Ta lisas, et juubelitoodet on valmistatud siiski piiratud arvul ja nad on saanud juba ka positiivset tagasisidet.

Lisaks juubelijuustule on veebruaris poodidesse jõudnud ka Saaremaa Piimatööstuse “Ampsude perekonna” täiendus – juustuampsud röstitud sibulaga. “Loodame, et Eestimaa inimeste peolauale jõuavad nii meie uued tooted kui ka juba traditsiooniline toodang,” oli tööstuse juht optimistlik.