Teater tänas kaasteelisi

Reede õhtul olid Kuressaares hotelli Meri Abruka saalis Saaremaa Teatri sünnipäeva puhul koos teatri praegused ja endised tegijad.



Teatri praegune juht Elli Tänavots märkis, et rõõm oli sünnipäeval näha ka neid, kes on küll teatri liikmed, kuid keda tal ei ole õnnestunud koosolekutel varem kohata. “Meeleolu oli loomulikult pidulik, rõõmus ja lustlik. Jala said takti lööma eranditult kõik,” sõnas ta.

Saaremaa Teatri grand old man Rein Rooväli viitas oma sõnavõtus vajadusele rohkem pühenduda noortele – seda nii liikmeskonna kui ka repertuaari osas. Loomulikult ei puudunud ka meenutused minevikust ja head soovid tulevikuks.

Lea Kuldsepp saatis oma head soovid telegrammiga ning kuulata sai ka väikese vimkaga tervitusi naaberriikidest lähemalt ja kaugemalt. Etteaste lustaka kokkupanemise eest oli hoolitsenud Rein Rand.

Tänavots tõi välja peo ajal avaldatud arvamuse, et selliseid koosolemisi võiks rohkem ja tihemini olla, muidu ei saa vanemad liikmed üldse kokku ning ei ole kohustust end kodust välja ajada või nagu teatris on kombeks öelda – puhas pesu selga ja teatrisse!

Lisaks tänas teatri juht Merike Merilood, Kalle Kadarikku, tantsurühma Keeris, Rein Randa, Väino Uibot, Kersti Seppa, Tiia Maristit, Krista Kütti, Piret Hiie-Kivi, Kaidi Liivast, Saaremaa Spa Hotels´i, Saarte Häält, Triino Lesta ja Lea Kuldseppa, kes nõu ja jõuga õhtu kordaminekule kaasa aitasid.

Saaremaa Teater tunnustab ja tänab



Pikaajalisi tegusaid teatri liikmeid: Lea Kuldsepp, Merike Meriloo, Tõnis Kipper, Urmas Lehtsalu, Juhan Nemvalts, Virgo Neemre.

Pikaajalisi teatri liikmeid: Sirje Huul, Rein Lember, Mait Merivald, Kalev Mõisaäär, Lia Sepp, Birgit Ehrenberg, Leelo Laos, Liivi Väli, Ahto Matt, Klaara-Helle Priske, Rein Rooväli, Tiiu Zabellevitš, Hiljar Koppel.

Tegusaid teatri liikmeid: Anna Maria Lember, Tiia Marist, Kersti Sepp, Maarjus Kupits, Kalle Kadarik.

Lisaks tegusat teatritegelast helinduse ja valguse alal Rein Randa, tegusat teatritegelast lavastaja rollis Väino Uibot, tegusaid harrastusteatri väärtustajaid Pille Mägi ja Triino Lesta, tegusat teatrimuusikut Ain Hannust ja tegusat teatri abi Kaidi Liivast.