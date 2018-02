Vabariigi aastapäeva tähistatakse paraadiga

24. veebruaril tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva Kuressaares tavapärasest suurema paraadiga, kuhu on kaasatud ka Kaitseliidu Saaremaa maleva sõjatehnika.



Malevapealik Gunnar Havi ütles, et rivistusel osaleb kokku 200 inimest, lisaks kaitseliitlastele on marssimas ka naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad ning esimest on korda väljas ka politsei- ja piirivalveüksus. Tehnika on esindatud 12 sõidukiga, mille relvastuses on miini- ja kuulipildujad ning tankitõrjekahurid.

Paraadiks hakatakse valmistuma juba 22. veebruari õhtul, kui kesklinnas tehakse korra kõik läbi. Paraad algab 24. veebruaril Kuressaare keskväljakul kell 9.30. Pärast ürituse lõppu jääb sõjatehnika ja relvastus huvilistele vaatamiseks ja tutvumiseks.