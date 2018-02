Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustasime Saarte Hääle lugejate abiga välja selgitada, kes on viimase saja aasta jooksul olnud oma töödes ja tegemistes kõige silmapaistvamad saarlased.

Lugejatelt laekunud ettepanekute põhjal stardibki nüüd suur veebihääletus, mis läheb lukku 18. veebruaril kell 23.59.

Reeglid on lihtsad – igal hääletajal on 10 häält, mis tähendab, et igaüks saab oma hääle anda kümne silmapaistva saarlase poolt korraga. Kuidas täpsemalt hääletamine käib, saab tutvuda spetsiaalses hääletusveebis, otsetee sinna viib SIIT!

TOP 100 saab teatavaks Saarte Hääles 23. veebruaril, vahetult enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Mõnusat hääletamisrallit!