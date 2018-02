KÜLA LOOD: Ka Kuivastu elanikud broneerivad praamipileti

Ehkki Kuivastu elanikele paistavad Suurt väina kündvad parvlaevad koduaknast kätte, kasutavad nemadki väina ületamiseks sageli broneeringut.



Kuivastu külavanem Valli Tarvis ütleb, et kui tal on vaja kindlaks kellaajaks olla näiteks Tallinnas või Pärnus, ei jäta ta midagi juhuse hooleks, vaid broneerib internetis parvlaevapileti vajadusel mitu päeva ette.

Erinevalt enamikest maakonna elanikest hoiab Kuivastu küla rahvas mandri ja Saaremaa vahelisel parvlaevaühendusel silma peal koduaknast. Kui tuleb tahtmine Virtsus elavat ema külastada, ei sõida Valli mitte pool tundi varem kodunt välja, vaid jälgib, kuis laev hakkab sadamasse jõudma. “Vaatan, et ahaa, laev on mingi viie või seitsme minuti pärast sadamas ja paras aeg on minna,” räägib Valli Tarvis. “Ostan kassast pileti ja lähengi.”

Mõnikord, kui saba paistab sadamas liiga pikk olevat, lükkab Valli külaskäigu mandrile edasi, kuni kaipealne autodest puhtaks saab. Ning see on juba luksus, mille peale Saaremaa inimene küll kunagi loota ei saa.

Parvlaevaliiklusega kaasnevaks miinuseks Kuivastu elanikele on kindlasti pühadeaegsed järjekorrad. Ega järjekorras ootavad pidulised oska midagi arvata sellest, et kusagil lähedal elab ka kohalik rahvas oma igapäevast elu ja võib olla külani kostvast suurest melust pisut häiritud.

Ka argipäeviti kodust välja sõites tuleb Valli sõnul vältida laeva pealt tuleva liiklusvoo keskele sattumist. Tuleb valida kellaaega, et oleks endal rahulikum ja turvalisem sõita. “Muidu hakatakse sust mööda kihutama, nii et vähe pole,” tõdeb Kuivastu külavanem.