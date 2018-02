Saaremaa valla eelarve eelnõus on külaseltside väike­projektide toetamiseks kavandatud 50 000 eurot.



Saaremaa abivallavanem Marili Niits ütles, et kuna eelarve on alles menetlemises, pole külaseltside toetuseks ettenähtud rahasumma veel lõplikult paigas. Samuti ei ole veel lõplikult määratletud, milline kodanikuühendus, mis alustel ja kui palju raha taotleda saab. “Kuni meil seda korda ei ole, läheneme igale rahataotlusele juhtumipõhiselt,” sõnas Niits. “Hea meel on tõdeda, et paljud ühendused on meie juurde tee leidnud.”

Abivallavanema sõnul tuleb eristada külaseltside väikeprojektide eelarverida ühinenud omavalitsuste senistest kodanikeühenduste tegevustoetustest. Viimastega on eelarve eelnõus arvestatud, lähtudes 2017. aasta suurusjärgust.