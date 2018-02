LUGEJA KIRI: Kas keegi peab tõesti viga saama?

Sõidan iga päev mööda Kuressaare–Sikassaare teed ja Pikka tänavat. Voolu tänava teeotsast möödudes näen sageli, kuidas mõni sotsiaalmaja elanik kõnnib või liigub ratastoolis sõiduteel, kuna linna poole viivat kõnniteed pole lumest lahti lükatud. See, kui suured veomasinad jalakäijast mööda sõidavad, on päris jube vaatepilt. Kas tõesti peab keegi enne viga või koguni surma saama, et võetaks vaevaks kõnniteelt lund lükata?

Teine häiriv vaatepilt avaneb sealsamas lähedal lihatööstuse bussipeatuses. Olukord pole seal sügisest saadik muutunud: prügikast on tühje viinapudeleid kuhjaga täis topitud ja üks tühi pudel vedeleb pingil. Täpselt samasuguse foto tegin seal mullu oktoobris. Mõnikord näen bussipeatuses istumas napsu võtvat seltskonda. Seni on tühjaks joodud pudeleid püütud korralikult prügikasti panna, aga enam ei mahu sinna ainsatki. Pole palju vaja, et bussipeatus oleks ohtlikke klaasikilde täis. Kelle asi on seda prügikasti tühjendada ning miks seda siis ometi ei tehta?

Ahti Antsaar

KOMMENTAAR

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk:



Seda kõnniteed peavad seni kehtiva Kuressaare heakorra eeskirja järgi hooldama kinnistuomanikud. Mingi aeg on seda ka tehtud, kuid Eesti Teed on selle kõnnitee maantee hoolduse käigus uuesti kinni lükanud. Märkus selle kohta sai neile juba tehtud, kuid kahjuks pole nad seni sellele veel reageerinud.

Bussipaviljoni peab hooldama Lääne-Saare Haldus. Paraku ei olnud see paviljon senini nende nimekirjas, sest Lääne-Saare Haldus eeldas, et seda bussipaviljoni hooldab maanteeamet oma hooldepartneri kaudu. Segadus tekkis sellest, et linna ja endise Kaarma (Lääne-Saare) valla piiri on nihutatud. Nüüd lisab Lääne-Saare Haldus selle bussipaviljoni oma hooldusnimekirja ja korrastab selle veel täna ära. Loodetavasti edaspidi sellist pilti seal enam ei esine.