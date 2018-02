LÜMANDA SEENIORIDE SELTSING: 10 Tore on teiste eakatega suhelda!

Teisipäeva lõuna paiku puhusid Lümanda seenioride seltsingu kuus juhatuse liiget ühenduse 10. sünnipäevaks kultuurimajja kohale toodud tordilt küünlad.

Seltsingu liikmed maitsesid sünnipäevatorti ja vastlakukleid ning meenutasid kümmet tegevusaastat.

Seltsingu esimene juht Evi-Mai Vilukas ütles, et juba 2007. aasta oktoobris tulid mõned eakamad Lümanda kandi inimesed mõttele oma ühendus luua.

Tarkade õpetussõnad



“Oktoobris me veel ei osanud kindlaid eesmärke seada. Sama aasta detsembris tulime uuesti kokku ja siis ütles kauaaegne kooliõpetaja, hiljuti meie hulgast lahkunud Hermilde Part, et niisama koos istuda pole mõtet, me peame külla kutsuma tarku inimesi, kes oskavad meile õpetussõnu jagada,” tuletas Evi-Mai enam kui kümne aasta tagust kokkusaamist meelde.

Seltsingu esimene ametlik üritus toimus 2008. aasta veebruaris, Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva eel. Lektoriks kutsuti Lümanda põhikooli õpetaja Urve Vakker, kes andis ülevaate Eesti Vabariigi ajaloost. Ka üleeile astus õpetaja Vakker kuulajate ette, et vabariigi sünnilugu rääkida.

Kümne aasta sisse on mahtunud palju huvitavaid kohtumisi, jalgrattamatku, ekskursioone ja muud põnevat. Seltsingu esimesed juhid Evi-Mai Vilukas ja Lea Isup kiitsid kultuurimaja direktorit Ulvi Põldu, kes on seltsingu liikmetele igati toeks olnud. Ka kultuurimaja tegemistes on seltsingu liikmed aktiivsed, kes tantsib Kolmanda Nooruse tantsurühmas, kes laulab segakooris.

Praegune juhatuse esimees Liia Aavik ühines seltsinguga seitse aastat tagasi, juhi rollis on ta kolmandat aastat.

Soov pakkuda põnevat



“Põhieesmärk on alati olnud eakatele inimestele midagi põnevat pakkuda. Koos tähistame sünnipäevi, tutvume piirkonna ettevõtjate tegevusega, käime loodusradadel, kuulame huvitavaid ettekandeid. Tänavu on plaanis ekskursioon Vormsi saarele. Tutvume põhjalikumalt ka Haapsalu linnaga,” andis Aavik teada.

Seltsingul on 35 liiget, neist neli meest. Jüri Liblik ütles, et seltsingu üritustel osalemine annab talle kohe teise tunde. “Ekskursioonidel käies näed, kuidas mujal elatakse. Tore on teistega suhelda. Nii saad kodukandistki rohkem teada,” nentis Jüri Liblik.