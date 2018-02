Saarlased aitavad Toyota rallitiimi tiitlivõitudeni

Lisaks rajal kihutavale Ott Tänakule panustab Toyota Gazoo Racing´u edusse autoralli maailmameistrivõistluste karussellil veel kolm saarlast.





Sellest nädalast asus tiimis sotsiaalmeedia ja PR-assistendina tööle Henri Rump, kes tegeleb ralli etappidel peamiselt sotsiaalmeedia haldamisega ja jälgib ka seda, et sõitjad oleksid õigel ajal õiges kohas, vastavalt sellele, mida PR-tegevuskava parasjagu ette näeb. Lisaks koordineerib ta ka ajakirjanike intervjuude soove sõitjatega, kuid esialgu rohkem Ott Tänakuga seotud tegemisi.

“Puutun ka teiste meestega väga tihedalt kokku, sest minu üks ülesandeid on jälgida seda, et sõitjad oleksid õigel ajal õiges kohas,” rääkis Henri Rump. “Iga kord, kui autod tulevad katsetelt hooldusalasse, on enne seda umbes 20-minutiline meediaaeg, kus ajakirjanikel on võimalik küsida sõitjate muljeid. Seal tuleb mul hoolitseda ka selle eest, et erinevatel meediaväljaannetel oleks võimalik sõitjatega suhelda, ja jälgida, et võimalikult palju soovijaid saaks oma küsimused küsitud.”

Kuna tegemist on tehasetiimiga, siis on meediaga tegelevate inimeste arv päris suur. Rallide vahepealsel ajal valmistub Henri Rump järgmiseks võistluseks ja tegeleb jooksvate PR-teemadega. Tema vastutab eelkõige sotsiaalmeedia eest, mis tähendab, et haldusalasse kuuluvad Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube.

“Konkreetseid eesmärke ma endale seadnud ei ole, kuid loodan teha oma tööd suure kire ja vastutustundega,” märkis Henri Rump. “Arvestades, et paljud fännid ja huvilised saavad esmase informatsiooni just sotsiaalmeediast, siis on vastutus päris suur. Kui sa ikka tead, et see, mis sa postitad, jõuab potentsiaalselt sadade tuhandete inimesteni, siis enne avaldamist loed ikka mitu korda läbi ja veendud, et kõik oleks võimalikult hästi ja korrektne.”

Võimalus Tommi Mäkinen Racing´uga liituda tekkis Henri Rumpil tänu Ott Tänakule. 2017. aasta sügisel tegi rallipiloot talle ettepaneku, et Rump võiks hakata tegelema tema sotsiaalmeedia kanalite haldamisega, ning see tähendas, et oleks vaja ka igal rallil kohapeal viibida. “See pakkumine tundus mulle väga ahvatlev, kuna olen suur autospordi huviline, ja nii ma selle jah-sõna ütlesingi,” rääkis Rump. “Kui Ott Toyota Gazoo Racing´ule mainis, et tal on plaanis võtta endale abiline, siis palus juhtkond minu kontakte ja tehti omapoolne ettepanek, et võiksin ka nende tegemisi kajastada ja tiimiga liituda. Seegi pakkumine tundus uskumatuna ja loomulikult otsustasin selle pikema kaalumiseta vastu võtta.”

Koos Henri Rumpiga liitus tiimiga tema vend Karlis Rump, kes asub toimetama esialgu Tommi Mäkinen Racing´u Soomes asuvas töökojas mehaanikuna ning hiljem, kui tiimi ja masinatega tutvus tehtud, näeb teda ilmselt juba ka rallidel.

Teisipäevast ametisse asunud Karlis Rump ütles, et Toyota Gazoo Racing´u meeskonnaga liitumine on väljakutseid täis. “Saab näha, kuidas suures tiimis asjad käivad, ja kindlasti saab kogemusi juurde,” põhjendas ta oma valikut, lisades, et see annab võimaluse maailma näha ja ennast arendada.

Kui ettepanek tehti, võttis Karlis Rump võimalusest kinni, sest Kärlal on OT Racing´u garaažis WRC-auto olemas ja tema jaoks midagi väga palju muutunud ei ole. “Töökultuur on võetud suurtest tiimidest, Ivar Tänak on seda meile õpetanud ja seepärast tean, mis mind ees ootab,” lausus ta.

Sarnasel positsioonil peaks olema ka noor rallisõitja Kenneth Sepp, kes on ka üks rallide eel toimuvate testide tiimi liige.