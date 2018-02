Soomusauto Estonia valmib märtsi lõpuks

Eesti esimese soomusauto Estonia koopia, mida ehitatakse Saaremaa sõjavara seltsi ja Margus Sinimetsa eestvedamisel, ametlik esitlus on 29. märtsil.



Sõjavara seltsi eestvedaja Margus Sinimets ütles, et veoauto GAZ-53 ümberehitamine soomusauto koopiaks on osa Kaitseliidu 100. aastapäeva tähistamise ettevõtmistest, kuid 24. veebruaril toimuvaks paraadiks auto siiski valmis ei saa.

“Kutsun kõiki 29. märtsil Tallinnas Vabaduse väljakul toimuvale ametlikule esitlusele, siis on orkestrid, tuled ja viled kohal,” rääkis Margus Sinimets, kellel on plaanis 24. veebruaril siiski üks väljasõit teha ja Viimsis peetavas Vabadussõja näidislahingus osaleda.

“Seal tahan kohal olla nimetuna, keegi ei tea, kas see on Kalewipoeg või Estonia. Teen praegu värvitöid, aga auto rattad ripuvad maa ja taeva vahel. Olen toorikuid näinud, aga need ei ole veel valmis ja rehvid ei ole ka veel käes.”