Spordikeskuse saalile on vaja uut valgustust

Saaremaa spordikool soovib vallalt spordikeskuse suure saali valgustuse vahetamiseks 46 800 eurot, et asendada praegused tuled 72 uue leedlambiga.



Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et lambid on olnud suure saali laes juba 14 aastat ja on selle ajaga amortiseerunud. “Need ei anna enam normidele vastavat valgust,” märkis ta.

“Kui need lambid pandi, oli valgusnorm 800 luksi, nüüd nad seda enam välja ei anna. Kui me samal ajal räägime saalis tehtavatest teleülekannetest, siis see valgus enam ei rahulda, sest nõutav on vähemalt 1000 luksi. Kui sügisel peaks tulema siia Saaremaa võrkpalliklubi euroliiga mäng, siis seal on nõue lausa 1500 luksi. Valgusnormid on tänapäeval oluliselt teised.”

Spordikool küsib lisaks 20 000 eurot spordikeskuse tribüünide lahtitõmbamiseks vajaliku seadme soetamiseks ja paigaldamiseks. Enamik spordikeskuste tribüüne töötab elektrilisel juhtimisel, Kuressaares on see seni toiminud mehaaniliselt.

“Sektorite rullid ei tööta enam korralikult ja töö on muutunud meestele parajaks füüsiliseks katsumuseks,” rääkis Mati Mäetalu.

“Meil peab olema selleks neli meest, et tribüün lahti tõmmata ja pärast mängu jälle kokku lükata. Õhtuti ja nädalavahetustel pole aga nii palju mehi tööl, seepärast saame seda teha järgmisel hommikul, aga selle arvelt kannatavad kehalise kasvatuse tunnid. Elektrilise seadmega vajutab üks mees nuppu ning tribüün jookseb seina seest välja ja pärast jälle sisse.”