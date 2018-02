Teeme sünnipäeva eriliseks

Algamas on Eesti sünnipäevanädal, mis tipneb 24. veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga – meie riigi ajaloo senise suurima juubeliga.





Üks vabariigi aastapäeva tähistamise juhtmõtteid ütleb, et see on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, ja see on meie kõigi pidu. Programmi “EV100 igas külas” Saaremaa koordinaator Reet Viira rõõmustab, et ka Saaremaal toimub küllaga riigi juubelist kantud erinäolisi ettevõtmisi.

Näiteks Karala külamajas toimuval peol saab lisaks erinevatele ühistegevustele lasta ennast ja oma peret pildistada selleks kujundatud fotoseina ääres. “Sellised fotojäädvustused on ajaloo tarbeks väga vahvad ja perekonna arhiivi jääb mälestus aastakümneteks,” leiab Viira. Metsküla seltsimajas on seekord aga tavapärase külavanema vastuvõtu asemel hoopis orienteerumisvõistlus ja seejärel pidulik lõunasöök. Eesti looduskaitse seltsi Saaremaa osakond korraldab jääretke, mille käigus tehakse ka lõket ja peetakse päevakohaseid kõnesid. Need on vaid mõned näited.

“Me oleme tõestanud, et väärime oma riiki. Ja riik – see oleme me kõik,” tõdeb Viira. “Iga väiksemgi pidulaud annab edasi tänutunnet meie Eestile. Koos vabariigi auks kaetud lauad ühendavad kogukondi.”

Kuressaares vabariigi aastapäeva tähistamist korraldav Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja on veendunud, et riigi sünnipäeva meelespidamine on meie kõigi auasi. “Tänavu teostub meil pealinna väike mudel ehk pidupäev algab pärgade asetamisega, sellele järgneb paraad ja seejärel kontsert,” kirjeldab Tammoja.

Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi kinnitab, et seekord on paraad suurejoonelisem kui varasematel aastatel. “Üksuste koosseisud on suuremad ning esmakordselt on paraadrivis ka politsei- ja piirivalveameti üksus. Samuti on sel aastal paraadil väljas Kaitseliidu tehnika ning pärast paraadi saab tehnikat keskväljakul tunni aja jooksul oma silmaga lähemalt uurida,” räägib Havi.

“Vabariigi aastapäeva paraad on ilus traditsioon, mis lisab sellele päevale kindlasti pidulikkust. Vabariigi sünnipäev ilma paraadita oleks justkui saun ilma leilita,” arvab Havi.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas rõhutab, et Eesti saab 100-aastaseks üksainus kord ajaloos ja igaüks võiks leida viisi, et selle tähistamine meeldejäävaks muuta.

Head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!