Neli väikest Saaremaa bussifirmat ei ole rahul sellega, et valla koolid ja asutused valivad oma sõitude tegemiseks mujalt hinnapakkumisi küsimata OÜ Autopark Metra.



“Hetkeolukord viitab meie hinnangul korruptsioonile,” teatasid nelja transpordifirma esindajad kirjas Saaremaa vallavalitsusele.

Kalle Bussid OÜ esindaja Kalle Aus ütles Saarte Häälele, et nädalavahetusel on Metra firma masinad liikvel, teised praktiliselt seisavad ja neilt pole ka pakkumisi küsitud.

“Neid tellimusi, mis tehakse koolide poolt, vanasti siis linna, nüüd valla rahaga, ei saa mitte keegi teine endale,” kinnitas Aus. “Niisugune kartell on juba aastaid valitsenud ja see olukord ei ole mitte uus. Kaua sa siis kannatad.”

Ausi sõnul on pea eranditult Metra eelistamine teiste bussifirmade suhtes inetu.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et kindlasti ei pea vallavalitsus kirjas viidatud olukorda õigeks. “Nõue, et võtta tuleb vähemalt kolm pakkumist, on kogu aeg kehtinud ja praegu töötatakse välja ka uut hankekorda,” sõnas ta.

Nädal aega enne bussifirmade 1. veebruaril tehtud kirjalikku pöördumist saatis Saaremaa vallavalitsus valla hallatavate asutuste juhtidele teavituse. Selles nõuti, et teenuste ja kauba ostmisel on kohustus võtta vähemalt kolm konkureerivat hinnapakkumist. Kui on teada, et mingi teenuse pakkujaid või toote müüjaid on Saaremaal rohkem kui kolm, on kohustus pakkujate ringi pidevalt muuta, vahendas meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu.

Bussifirmade pöördumises märgitakse, et kui olukord ei lahene, on nad sunnitud abi paluma konkurentsiametilt, riigikontrollilt või majanduspolitseilt.