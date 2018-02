Vald tervitab märtsis uusi kodanikke ühisel vastuvõtul

26. märtsil toimub Kuressaare kultuurikeskuses pidulik vastuvõtt Saaremaa valla kõige noorematele kodanikele.



Vallavanem Madis Kallase sõnul on uute ilmakodanike tervitusvastuvõtt valla üks tähtsamaid sündmusi: “Ilma järelkasvuta ei saa Saaremaal tulevikku olla, seega on selle ürituse tähtsust võimatu ülehinnata.”

Kallas lisas, et praegu minnakse edasi Kuressaares kasutatud formaadiga ja kõik pered kutsutakse kultuurikeskusse, mis on sarnasteks vastuvõttudeks seni hästi sobinud.

“Arvestades, et ürituse formaat on alles väljatöötamisel, võib vastuvõtt edaspidi toimuda ka mõnes muus kohas, kuid praegu on põhirõhk sellel, et kõik väiksed kodanikud oleksid kutsutud ühele vastuvõtule. See, et vastuvõtt toimub suuremana, kuid see-eest ühisena, on uue valla puhul täiesti loomulik,” leidis Kallas.

Ühes sünnikirjaga antakse üle ka sünnitoetus, mille suurus on Saaremaa vallas 380 eurot.

Mõnes Saaremaa piirkonnas on õnnitlemata osa 2017. aastal sündinud lapsi, näiteks Pihtla, endise Lääne-Saare valla ja Orissaare piirkonnas. Orissaares on otsustatud, et möödunud aastal sündinud lastele tehakse nn lusikapidu 27. veebruaril.