Advokaadid andsid sadamajuhtide kohtuasjas tuld

Eesti Ekspress kirjutab, et Tallinna Sadama juhtide üle peetava kohtuasja eelistungil leidsid kaitsjad süüdistuses hulgaliselt vigu.



Süüdistuse kohaselt said sadama juhatuse liikmed Ain Kaljurand ja Allan Kiil eriti suures summas meelehead, muu hulgas miljoneid eurosid parvlaevade tellimise eest Poola ja Türgi laevatehastest.

Ekspress kirjutas, et Kiili kaitsev Aivar Pilv teatas, et tegemist on paljuski aegunud episoodidega. Ain Kaljuranna kaitsja Paul Kerese sõnul kasutatakse süüdistuses muu hulgas valesid paragrahve.

Vandeadvokaat Elmer Muna teatas Ekspressi sõnul, et tema kaitsealune, Poola laevatehase Remontowa endine kommertsdirektor Jan Paszkowski ei saanud sooritada kuritegu, milles teda süüdistatakse. Nimelt ei viibinud poolakas kõnealusel ajal (oktoober – 8. detsember 2014) Eestis, nagu väitis prokuratuur.

Harju maakohtu kohtunik Julia Vernikova määras istungite alguse tuleva aasta 8. jaanuariks. Protsess kestab juunini 2020.