Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetajana asub 1. märtsist tööle Kätlin Poopuu, kes viimased kaks aastat on töötanud Päästeameti Läänemaa päästepiirkonna juhatajana. „Kätlini kümneaastane ennetustöö alane kogemus ja meile sobiv erialane haridus on väga hea platvorm koostöö alustamiseks,“ märkis ametikooli direktor Neeme Rand.

Poopuu on lõpetanud sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ning magistriõpingud hariduskorralduse erialal Tartu Ülikoolis. Hetkel õpib ta Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal. Enne Läänemaa päästepiirkonna juhatajaks saamist töötas ta Päästeameti ennetustöö vanemspetsialistina.

„Olen nüüdseks pikalt haridusteemadel õppinud ja see on mulle põnev. Päästeameti ennetustöötajana tegelesin palju koolitamisega, aga praeguse töö juures on seda vähem olnud,“ rääkis Poopuu. „Ametikoolid teevad minu arvates nii ägedaid asju. Kui vaadata tuttavaid kes on mingil hetkel otsustanud elus kannapöörde teha, siis on neile abi olnud just ametikoolist, kus on suur valik erialasid ning kursuseid. Olen väga elukestva õppe poolt ja seda on ka meie ametikool ja seega hea koht, et enda elus teha kannapööre ja alustada uue valdkonna tundma õppimisega.

„Minu jaoks on tegu karjääripöördega, aga ma pole ka siiani teinud lihtsaid valikuid,“ lisas Poopuu. „Päästeametis sai kümme aastat täis. 35. sünnipäev pani mõtlema, et kuhu suunas edasi minna. Hea on taas kodusaarel edasi tegutseda.“

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja korraldab hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, juuksuri ja spaateenindaja erialade õppetööd. Kokku õpib nendel erialadel tänase seisuga enam kui sada noort ja täiskasvanut.