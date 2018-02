JUHTKIRI: Loeb see, kes loeb…

… ja nagu näitavad raamatukogude laenutuste põhjal valminud edetabelid, eelistavad siinpool Suurt väina elavad inimesed eeskätt eesti autorite loomingut. Pole ime, et maaraamatukogude enimlaenutatud teosed on kaks Katrin Pautsi romaani. Ikkagi meie oma, Muhu kirjanik, ja pealegi – krimi on ju põnev!

Kuigi raamatukogude möödunud aasta statistika näitab, et tunamullusega võrreldes on lugejate arv (taas) kahanenud, jätkub siiski neid, kes kirjavarast lugu peavad. 11 771 registreeritud lugejat – see on ju pea kolmandik maakonna rahvaarvust. 2588 lapslugejast piirdub ilmselt nii mõnigi vaid kohustusliku kirjanduse lugemisega: on ju teisigi viise, kuidas aega veeta. Kindlasti on aga neidki lapsi, kelle seas raamatud ja lugemine au sees. Ning kes teavad, et raamatukogus ei käida üksnes raamatute pärast.

Sest raamatukogu on ka tore kokkusaamise ja suhtlemise koht.