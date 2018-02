Lastefond aitas Saaremaa last

Mullu ligi neljasadat last aidanud SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetas ka üht Saaremaa last.



Fond toetas Kuressaares elavat last spetsiaalse ravitoidu ja erinevate abivahendite kulude katmisel.

Möödunud aastal annetasid heasüdamlikud inimesed ja kollektiivid SA-le TÜ Kliinikumi Lastefond rohkem kui 780 000 eurot, mille toel sai abi 391 last.

Eraisiku taotluste põhjal aitas Lastefond lapsi, kes vajasid näiteks abi erinevate arendavate teraapiate, meditsiiniliste abivahendite, ravimite või spetsiaalsete ravitoidusegude eest tasumisel. Kõige suuremas summas toetusi – ligi 56 000 eurot – maksiski fond välja ravitoidusegude soetamiseks.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanemaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle kolme ja poole miljoni euroga.