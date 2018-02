Miks nii vähe raha tagasi saab?

Tegelikult juba üleeile hilisõhtul startinud tuludeklaratsiooniralli on tekitanud saarlastel küsimusi. Üks põhiline mureallikas on abikaasade nüüdsest olematu ühisdeklaratsioon, teine on aga üleüldine pähkel – miks on tagastatav summa nii kasin.





Neljapäeva lõunal jagus maksu- ja tolliameti Kuressaare büroos küsijaid küll. Pikemat järjekorda tekkida ei jõudnud, kuid 4–5 inimest korraga tahtis kas klienditeenindajate abiga deklaratsiooni esitada või neilt lihtsalt nõu saada.

Parasjagu oma mulluseid tulusid deklareerimas olnud ajaloolise püügiõigusega FIE-na tegutsev rannakalur Herman Vesiaid oli samuti ühes abikaasaga kohal, ent deklaratsioon esitada tuli neil siiski eraldi, nagu reeglid ette näevad.

Kulud suuremad kui tulud



Mehe sõnul läks kõik õnneks kenasti ja probleeme ei tekkinud. Deklaratsiooni on nad esitanud alati büroos kohapeal ja internetis jännanud ei ole. “Teeme ikka paberi peal, me vanad inimesed ka,” naeris Vesiaid.

Mehe sõnul peab rannakalur tahes-tahtmata FIE olema, kui on soov saaki turustada. Samas kujunevad kaluritel tema sõnul üldiselt kulud suuremaks kui tulud. “Käia on vaja ju kaugel ja oma osa mängivad ka püüniste kahjustused, sest hüljes on nii kõva peremees – käib nopib alati enne paremad palad ära. Nii et mõned korrad käid ja võrk on jälle remondis,” kirjeldas 85-aastane rannakalur oma tööelu.

Büroo juhataja Olev Martinsoni sõnul ongi umbes viis inimest korraga tulude deklareerimise asjus kohal olnud terve eilse ennelõuna. Kui tänavu ongi kõige suurem muudatus võrreldes varasemaga see, et abikaasadel ei ole enam võimalik ühist tuludeklaratsiooni esitada, siis just see ongi olnud põhiline teema ka saarlaste seas. Et aasta tagasi esitati Saare maakonnas veidi üle 1500 abikaasade ühisdeklaratsiooni, puudutab see muudatus tõesti paljusid.

Uuendusena saab üks abikaasa maksusoodustusi Martinsoni sõnul teatud tingimustel teisele siiski üle kanda ning seda ongi tulnud klienditeenindajatel enim selgitada. Soodustuste ülekandmiseks tuleb deklaratsioon kindlasti esitada ja märkida sinna abikaasa isikukood.

Soovitavalt võiks esimesena esitada deklaratsiooni see abikaasa, kelle tulud on väiksemad ja kelle deklaratsioonis pole võimalik kõiki mahaarvamisi arvesse võtta. Teisena kinnitab oma deklaratsiooni suuremat tulu teeniv abikaasa. Seega kaudselt nagu saaks deklaratsiooni koos esitada, aga senises mõistes ühisdeklaratsiooniga tegemist ei ole.

Poliitikud peaksid vastama



“Küsitakse, kas ikka saaks ühiselt esitada ja miks eluasemelaenu intressidelt nii vähe tulumaksu tagasi saab,” tõi klientide põhilised mured välja teenindaja Kaire Pedanik. Vähem raha saab aga tagasi seetõttu, et Olev Martinsoni sõnul kehtestati sellest aastast laenuintressidele piirang 300 eurot. Varem oli piirmääraks 1200 eurot.

Samuti huvitab inimesi, miks enam madalapalgalise toetust ei saa, kuid Martinsoni sõnul oligi see mullu ühekordne asi. “Aga miks seda enam pole, peab küsima ilmselt mõne poliitiku käest,” arvas ta. Sama hästi võiksid poliitikud vastata ka küsimusele, miks ühisdeklaratsioon ära kaotati. “See oli ju juba aastaid ja inimesed olid sellega harjunud,” tähendas Martinson, kelle sõnul on mõni selle peale suisa kuri olnud, sest tagasisaadav summa on ju sellegi muudatuse tõttu nüüd väiksem.

Pärastlõunase seisuga oli Saare maakonnas esitatud juba 3906 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, neist tagasi saab tulumaksu 3152 deklaratsiooni summas 677 085 eurot, juurde tuleb maksta 67 tuludeklaratsiooni esitajal summas 32 381 eurot.

Niinimetatud nulldeklaratsioone ehk neid, kes ei saa raha tagasi ega pea ka juurde maksma, oli eilse seisuga 687.