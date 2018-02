Nii Saare maakonna keskraamatukogust kui ka külaraamatukogudest laenutatud teoste edetabelid näitavad, et lugejad hindavad eesti kirjanike loomingut.

Külaraamatukogude laenutatud teoste esikolmiku esimesed kaks kohta on hõivanud Katrin Pautsi romaanid “Tulekandja” ja “Politseiniku tütar”, kolmandalt kohalt leiab Erik Tohvri “Irdabielu”. Need on ainsad raamatud, mille laenutuskordi on külaraamatukogude peale kokku üle kahesaja.

Kuressaares asuva keskraamatukogu edetabeli tipust leiab aga Andrus Kiviräha “Rehepapi”.

“”Rehepapil” ilmus mullu kordustrükk, see raamat kuulub koolis kohustusliku kirjanduse hulka ning lugejatele Kiviräha looming meeldib,” põhjendab teose menu kesk-raamatukogu pearaamatukoguhoidja Maire Rauk.

Mullu oli Saare maakonna raamatukogudel kokku 11 771 regist-reeritud lugejat: 29 külaraamatukogul 6087 ning keskraamatukogul 5684. Lapsi oli lugejate seas 2588. Kojulaenutusi oli mullu kõigi raamatukogude peale kokku 245 123.

Lugejate arv on aastaga paraku kahanenud: tunamullu oli lugejaid maakonna peale kokku 12 030, neist 2574 lapsed. Kojulaenutuste arv oli ülemöödunud aastal aga 258 339.

Vaata graafikut Raamatukogud_2018_3