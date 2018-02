Saaremaa sai kodus Selveri vastu raske võidu

Kuressaare spordihoones mängitud Balti meeste võrkpalliliigas sai liidrikohal olev Saaremaa VK tabeli neljanda, Tallinna Selveri vastu üle kahe tunni kestnud mängus raske 3 : 2 võidu.



“Hea, et võitsime,” tõdes peatreener Urmas Tali. “Kui teed kaotatud geimis 11 omaviga, siis ei ole seal midagi rääkida. Vastane ei pidanudki tegema midagi erilist, kui talle võimalus teiselt poolt võrku kätte mängitakse.”

Saaremaa kahest tänavusest kaotusest on üks Selveri arvel ja seepärast võis eeldada, et võõrustajatel on rohkearvulise publiku ees kindel soov sõbrapäevale vaatamata kätte tasuda ja tõestada, et ollakse siiski parem meeskond.

Nii alustati kindlalt, Selveril vastumängu võimalus praktiliselt puudus ja võit kirjutati numbritega 25 : 16. Paraku oli selline edu uinutav ja teine geim anti ära 22 : 25. Suurtes raskustes oldi Selveri blokiga.

“Ega me ei suutnud ennast kokku võtta pärast hästi võidetud geimi,” märkis Urmas Tali. “Saime korralikult mängitud, aga pärast ei saanud jälle mitte millegagi hakkama. Mis iganes mehed tegid, aga sellist suhtumist ei saa endale väljakul lubada. Kui igaüks lubab endale kaks viga, siis on see kamba peale kümme viga. Ja kui me mängime kümne omaveaga geimi, siis me kaotame selle.”

Seejärel domineerisid taas võõrustajad, külalised suruti serviga nurka ja võideti 25 : 17. Neljandas oli Saaremaa ees 24 : 22 ja publik plaksutas tribüünidel oma lemmikutele võitu, paraku ei suudetud mänguvõitu vormistada, sest Selver võitis 27 : 25. Viimases jäädi siiski 15 : 12 peale.

Samas tähendab 3 : 2 võit kaotatud 1 punkti. Saaremaa säilitas küll liidrirolli, kuid ka võimaluse järelejäänud kohtumistes endale väikest vääratust lubada. “Ega siin pole midagi, võitlus käib ikka lõpuni,” lausus Urmas Tali.

Rauno Tamme tõi 18 ja Siim Põlluäär 14 punkti.