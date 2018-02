Tuukrid tõid Karujärvest välja kolm lennukipommi

Sel nädalal talvistel praktilistel õppustel Karujärve jää alt Nõukogude lennuväe heidetud pomme otsinud Eesti mereväe miinituukrid tõid koostöös päästeameti tuukritega seekord välja kolm lõhkekeha.



Eesti mereväe pressiesindaja Karl Alfred Baumeister ütles, et kokku toodi välja kolm FAB-50 ja FAB-100 tüüpi lennukipommi. “Nende sees on mitukümmend kilogrammi lõhkeainet ja need võivad olla päris ohtlikud,” märkis ta.

Tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe rõhutas, et varasemaga võrreldes on leitud miinide kogus jäänud väiksemaks, kuid samas ei saa keegi anda sajaprotsendilist garantiid, et järvepõhi on nüüd puhas.

Kui varem on need laagrid olnud ainult lõhkekehade otsingule keskendunud, siis seekord oli suur osa meditsiinilisel valmidusel ja reageerimisel ohuolukordadele. “Keskenduti sellele, kui tuukril, kes on jää all, kaob side jääl oleva sukeldumisjuhiga, siis saavad pinnal olevad meeskonnad valmistada ette varutuukri, kes läheb kadunud meest vee alla otsima ja teda siis taas pinnale juhatama,” rääkis Priit Kaasikmäe.

Karujärv on mereväele ja päästeametile olnud õppuse läbiviimiseks sobilik paik juba aastaid, sest lisaks talvistes tingimustes harjutamisele on seal võimalik ka päris pomme otsida. Kui varasematel aastatel toodi põhjast välja pea poolsada miini, siis viimasel ajal on saak jäänud väiksemaks.

Karl Alfred Baumeister ütles, et järgmise aasta plaanid ei ole veel tehtud, aga tavaliselt on jäälaager igal aastal ja tõenäoliselt jälle veebruari keskel.